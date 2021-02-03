السعودية اليوم / تسجيل 6 وفيات و467 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سول 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 467 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 79.311 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1441 حالة وفاة .

// انتهى //

09:19ت م

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سول 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 467 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات .وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 79.311 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1441 حالة وفاة .// انتهى //09:19ت م0015

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