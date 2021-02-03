السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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09:09ت م

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