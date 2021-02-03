السعودية اليوم / المركز الوطني الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا, والعيص, وخيبر تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 1 ظهرًا .

// انتهى //

08:46ت م

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