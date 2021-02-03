محمد الفلاح - إعمار اليمن ينشئ 23 مدرسة نموذجية جديدة

الأربعاء 3 فبراير 2021

ينفذ "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" حالياً، عدداً من المشاريع التطويرية في قطاع التعليم تشمل إنشاء 23 مدرسة نموذجية جديدة بمختلف محافظات اليمن، بهدف دعم التعليم في البلاد.



وتتوزع المدارس النموذجية الجديدة على 23 منطقة في محافظات المهرة وسقطرى وعدن وتعز وحضرموت ومأرب وحجة.

وجاء اختيار مواقع هذه المدارس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عقب دراسة احتياج هذه المناطق من قبل مختصي التنمية في البرنامج.

ويتم تجهيز هذه المدارس بأحدث المواصفات المطبقة في المشاريع التعليمية المماثلة لها في السعودية. كما تم تجهيز المدارس بالأثاث المدرسي الذي يستفيد منه الطلاب والكادر التعليمي والإداري، لتعود بالنفع على 28678 مستفيدا في عموم اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 198 مشروعاً تنموياً لخدمة 7 قطاعات أساسية في الجمهورية اليمنية، وهي الصحة والطاقة والنقل والمياه والتعليم والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، ويتبنى أفضل ممارسات التنمية والإعمار للمساهمة في استدامة الآثار التنموية.