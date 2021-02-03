شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تحجب أكثر من 300 موقع مخالف للنظام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حجبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أكثر من ٣٠٠ موقع الكتروني ، انتهكت حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها .

أكد ذلك المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد بن عبدالله الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء.

وقال في تغريدة " أن الهيئة مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها، حتى الآن تم حجب أكثر من ٣٠٠ موقع ، والعمل مستمر لتطبيق النظام بحق كل المخالفين لنظام حقوق المؤلف ".