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«الملكية الفكرية» تحجب أكثر من 300 موقع مخالف للنظام

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الدمام - شريف احمد - حجبت الهيئة للملكية الفكرية أكثر من ٣٠٠ موقع الكتروني ، انتهكت حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها .

أكد ذلك المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد بن عبدالله الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء.

وقال في تغريدة " أن الهيئة مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها، حتى الآن تم حجب أكثر من ٣٠٠ موقع ، والعمل مستمر لتطبيق النظام بحق كل المخالفين لنظام حقوق المؤلف ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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