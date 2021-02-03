صحيفة هندية: ذا لاين يمثل لمحة عن مستقبل العالم 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة The Rahnuma الهندية، إن مشروع مدينة ذا لاين في منطقة نيوم يمثل لمحة عن مستقبل العالم، لافتة إلى أن إطلاقه أثار اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم عندما تم الكشف عنه الشهر الماضي، ويرى البعض أنه أكثر مشاريع السعودية طموحًا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة ذا لاين هي عبارة عن مشروع تطوير حضري ثوري بطول 170 كيلومترًا وخالٍ من الكربون ويضم العديد من المجتمعات شديدة الترابط.

ما الذي يميز ذا لاين عن بقية مشاريع المدن الذكية ؟

تحدثت الصحيفة الهندية مع بعض الخبراء الذين لعبوا أدوارًا حيوية في تطوير البنية التحتية للمملكة لمعرفة سبب أهمية ذا لاين وما الذي يميزها عن غيرها من مشاريع المدن الذكية.

وقال المهندس السعودي فيصل عبدالعزيز عبدالله، الحاصل على المؤهلات المهنية في تخطيط المدن الذكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويتمتع بأكثر من 12 عامًا من الخبرة في إدارة وتنفيذ المشاريع العملاقة إن مدينة ذان لاين تمثل لمحة عن مستقبل العالم.

وتابع: يعيش الكثير من البشر على الأرض أكثر من أي وقت مضى، والمدن مضطرة للتعامل مع مطالبنا الجديدة، ووفقًا لمعدل التوسع الحالي لدينا وبكيفية تصميم المدن اليوم تُظهر الدراسات أنه في المستقبل القريب جدًا لن يكون لدى المدن القدرة على الاستمرار واحتواء هذا العدد من الناس.

وأردف: إنه لأمر رائع أن نرى السعودية تطلق مشروعًا رائدًا لا مثيل له عالميًا مثل مشروع ذا لاين الذي يقف بمفرده كأول مشروع للمدينة الذكية التي يتم فيها إحياء تقنيات العلوم والهندسة المتطورة، مدينة تجسد إعادة تعريف التصميم والابتكار والتكنولوجيا مبنية على الركائز الخمس الجديدة التي تجعل من المدينة مدينة ذكية، وهي: القرب والكثافة والتنوع والتنقل والاستدامة.

السعودية في طليعة معالجة المشاكل الحضرية

وقال تقرير الصحيفة: من المثير جدًا أن تكون السعودية في طليعة معالجة المشاكل الحضرية والريادة في التحول نحو مدن المستقبل الذكية، فالعالم اليوم على حافة المستقبل ومن المثير للاهتمام أن تكون دولة نفطية في المقام الأول قادرة على اقتحام المستقبل بقوة في عالم المدن الذكية والتكنولوجية.

وتابع: لن يكون هناك طرق أو سيارات في المدينة، مما يجعلها أول مشروع مدينة ذكية تحل مشكلة تُعرف باسم القانون الأساسي للازدحام، وينص هذا على أنه عندما يتم إنفاق مبالغ ضخمة على الطرق الجديدة للتعامل مع التوسع في المدن وزيادة حركة المرور فإنه في غضون 5 سنوات سيزيد حجم حركة المرور بما يتناسب مع البنية التحتية المضافة، وبالتالي ستعود المشكلة إلى نقطة الصفر.

أهمية خطط استخدام الطاقة المتجددة

وسلط التقرير الضوء على أهمية خطط نيوم لاستخدام الطاقات المتجددة الفعالة، واعتماد أنظمة البنية التحتية اللامركزية على الشبكات الصغيرة للطاقة، وهذا يعني أن الوحدات ستكون ذاتية الاستدامة بالكامل، وهو شيء مختلف كليةً عن البنية التحتية التقليدية المكلفة المستخدمة على نطاق واسع اليوم.

وتمثل المدينة الخالية من الانبعاثات والتي تم بناؤها حول الطبيعة دون سيارات أو طرق، طريقة حديثة للتفكير في دمج التطورات مع البيئة الطبيعية بدلاً من استبدالها.

ويُذكر أن مدينة ذا لاين تهدف إلى خلق 380 ألف فرصة عمل والمساهمة بمبلغ 180 مليار ريال سعودي (38 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي المحلي بحلول عام 2030.

