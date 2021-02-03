الراجحي: المنصة الموحدة للتوظيف سترفع كفاءة الإجراءات في القطاعين العام والخاص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

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رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي يحظى به سوق العمل السعودي.

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف:

وأكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستسهم في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس – عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

