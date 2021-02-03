جيف بيزوس يتنحى عن منصبه في أمازون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

العناوين الفرعية

أعلنت شركة أمازون اليوم أن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي للشركة سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام الجاري، ويسلم دفة القيادة إلى آندي جاسي، فيما سينتقل بيزوس إلى مجلس الإدارة.

وانضم جاسي إلى أمازون في عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية في أمازون منذ إنشائها.

جيف بيزوس يتنحى:

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال بيزوس: “أيها الأمازونيون، يسعدني أن أعلن أنه بدءًا الربع الثالث من هذا العام سأنتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون وسيصبح آندي جاسي المدير التنفيذي”.

وأضاف: “أعتزم من خلال المنصب الجديد تركيز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدًا داخل الشركة وكان يعمل بها منذ فترة طويلة”.

وأسس بيزوس شركة “أمازون” عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.

ارتفاع سهم أمازون:

وارتفع سعر سهم أمازون بنسبة 1.1 في المئة بعد هذا الإعلان.

وجاءت هذه الأخبار تزامنًا مع تقرير الأرباح الذي سجلت فيه أمازون إرادات قياسية تجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة.



