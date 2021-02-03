إيمي إليزابيث أبخل مليونيرة في العالم تناولت طعامًا مخصصًا للقطط!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

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رصدت قناة “الغد”، تقريرًا مصورًا، تحت عنوان: “أبخل مليونيرة في العالم.. إيمي إليزابيث مليونيرة أمريكية”.

من هي إيمي إليزابيث؟

وتناول التقرير، تفاصيل عن إيمي إليزابيث، حيث أشار إلى أن عمرها 35 عامًا، وثروتها تقدر بـ5.3 مليون دولار، لكنها صاحبة لقب أبخل مليونيرة في العالم.

وأشار التقرير، إلى أن إيمي تفعل المستحيل من أجل توفير مالها، مصروفاتها الشهرية لا تتجاوز 1000 دولار، حيث تتناول طعامًا مخصصًا للقطط للحفاظ على انخفاض فواتير البقالة، وتمتلك سيارة عمرها 17 عامًا، تشغل سخان المياه 22 دقيقة يوميًّا ترشيدًا للكهرباء.

مليونيرة بخيلة:

وأوضح التقرير، أن إيمي إليزابيث، تستخدم نفس إسفنجة غسيل الصحون، حتى أصبحت تتساقط إلى قطع صغيرة، تجبر طليقها على تنظيف المنزل مجانًا لتوفير 400 دولار شهريًّا، وأقنعته أن ذلك يحافظ على لياقته البدنية، وترفض شراء أي شيء جديد لتوفير 200 ألف دولار سنويًّا، ولا تهتم بأي انتقاد تتعرض له؛ بسبب اتباعها هذا النمط المتطرف في المعيشة.

