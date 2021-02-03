شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» لـ الخليج 365: توطين مهن جديدة قريباً والان مع التفاصيل
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قرارا بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل «عن بعد» من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل «عن بعد» يخص الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها، إذ يأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويشمل هذا القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء «عن بعد» من خلال الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد.