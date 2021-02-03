شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» لـ الخليج 365: توطين مهن جديدة قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«الخليج 365» إعداد دراسة لتوطين مهن جديدة في قطاعات مختلفة تخضع لإشراف جهات حكومية، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات لوضع التصور المناسب لقرار التوطين وإطلاقها في أقرب وقت ممكن وذلك حسب جاهزيتها.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قرارا بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل «عن بعد» من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل «عن بعد» يخص الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها، إذ يأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ويشمل هذا القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء «عن بعد» من خلال الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد.