شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبيع منتجات غذائية فاسدة و«التجارة» تشهر به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقدمت وزارة التجارة، على التشهير بمواطن صاحب مؤسسة تعمل في تجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية بالقصيم؛ وذلك بعد إدانته ببيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وفرضت المحكمة الجزائية في بريدة، غرامة مالية على المواطن، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، فضلًا عن نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

ومن الجدير بالذكر، أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.