شكرا لمتابعة خبر عن " الخضير " يجيز طلب المرأة للطلاق حال تزوج زوجها بأخرى في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد عضو هيئة كبار العلماء سابقا الشيخ عبد الكريم الخضير، على استفسار سيدة، حول حكم طلب المرأة الطلاق حال تزوج عليها زوجها.

ورأى الخضير أنه لا مانع أن الزوجة تدعو الله ألا يتزوج زوجها من امرأة أخرى، لا سيما إذا كانت شديدة الغيرة.

وقال الخضير: " إذا تزوج الزوج امرأة ثانية، فلتجرب الأولى نفسها، إذا استطاعت الصبر فعليها أن تحتسب وترضى بما كتبه الله، وإن لم تستطع البقاء معه بسبب الغيرة، وقد تتصرف تصرفا لا يليق، فلا مانع أن تطلب الطلاق خوفا من أن تأثم بسببه أو تقصر في حقوق زوجها " .