شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تجاوز المشكلات التقنية في " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق " توكلنا " لإصدار التصاريح الإلكترونية، للمستخدمين طريقة التغلب على بعض المشاكل التقنية الوارد حدوثها أثناء فتح التطبيق.

وأوضح " توكلنا " أنه يمكن الدخول عبر موقع التطبيق الإلكتروني على الشبكة الإنترنت من خلال المتصفح من هنــــــا

جاء ذلك ردًا على المستخدمين الذين واجهتهم بعض المشاكل التقنية أثناء فتح التطبيق، خاصة مع دخول قرار إلزامية تحميل وتشغيل التطبيق للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات.