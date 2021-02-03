شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة بالقاهرة: " تعليق دخول المصريين قرار إنساني ومؤقت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

صرح سفير المملكة بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، بأنه من الطبيعي أن تتخذ السعودية إجراءات احترازية مثل مختلف الدول حول العالم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

وقال نقلي في تصريحات تلفزيونية، إن قرار المملكة بتعليق دخول مواطني 20 دولة من بينها مصر، قرار مؤقت، مدة تنفيذه مرهونة بتحسن الأوضاع الصحية في العالم وليس في السعودية فقط، وبالأخص بالدول الـ20.

وأكد السفير نقلي أن هذا القرار قرار إنساني، لا يستهدف العمل على حماية المواطنين السعوديين فقط، بل يمتد ليشمل المقيمين والزائرين للمملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة بكل دول العالم.