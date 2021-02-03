شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط واشتراطات إفراغ العقار إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت بوابة ناجز، التابعة لوزارة العدل، للخدمات العدلية الإلكترونية، عن ضوابط واشتراطات خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، كما حددت الحد الأدنى والأعلى للعملية العقارية.

ولفتت بوابة ناجز، إلى أن الحد الأدنى الحد الأدنى للعملية العقارية هو ألف ريال، بينما الحد الأعلى للعملية العقارية هو مليون ريال.

وأبانت بوابة ناجز، أن خدمة إفراغ العقار الكترونيًا تتيح للمالك نقل ملكيته العقارية للمشتري دون الحاجة لزيارة المحكمة، موضحة أن الخدمة لا تشمل الصكوك الصادرة من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل ضوابط الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيا والتي تنحصر في الاشتراطات التالية: يجب أن يكون الصك العقاري بدون اي قيود " وقف، رهن، حجز " ألا تزيد مساحة الصك عن 2500 متر مربع، أن يكون الصك إلكترونيًا، أن يكون جميع الأطراف )البائع والمشتري) سعوديي الجنسية، أن تكون ارقام القطع المذكورة في الصك واقعة في مخططات معتمدة من وزارة الشؤون البلدية و القروية، أن يشمل انتقال الملكية كامل الصك.