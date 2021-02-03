حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من اجزائها الساحلية. وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، لمدينة المنورة ، حائل والجوف





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