السعودية اليوم / المكسيك تسجّل 4384 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية, 4384 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و874092, فيما بلغ عدد الوفيات 159533.

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06:57ت م

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مكسيكو سيتي 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسسجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية, 4384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و433 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و874092, فيما بلغ عدد الوفيات 159533.// انتهى //06:57ت م0005

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