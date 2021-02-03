السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ،الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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