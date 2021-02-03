شركة تنمية الإنسان تعلن وظائف للنساء حديثات التخرج بمختلف المناطق

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تعلن شركة تنمية الإنسان (عبور) عن توفر وظائف شاغرة (للنساء) في مختلف فروعها بالمملكة (الرياض، القصيم، الطائف، الأحساء، المجمعة، جازان، خميس مشيط، محايل عسير، النعيرية، وادي الدواسر، بيشة) لحملة البكالوريوس أو ما يعادله (لا يشترط خبرة) في المجالات التالية:

– سمع ونطق – كلية صحية (جميع الفروع – للنساء فقط)

– تربية خاصة – مختلف التخصصاات (جميع الفروع – للنساء فقط)

– علاج طبيعي (جميع الفروع – للنساء فقط)

– علاج وظيفي (جميع الفروع – للنساء فقط)

– تمريض (جميع الفروع – للنساء فقط)

– علم نفس (جميع الفروع – للنساء فقط)

– طب عام (جميع الفروع – للنساء فقط)

– تسويق (جميع الفروع – للنساء فقط)

– ترجمة (جميع الفروع – للنساء فقط)

الشروط العامة:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

نبذة عن الشركة:

شركة تنمية الإنسان (عبور) من أكبر المراكز الخاصة بالتدخّل المبكّر من سن سنتين وحتى سبع سنوات وذلك بتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقات (التوحّد، فرط الحركة وتشتت الإنتباه، التخلّف العقلي، صعوبات التعلّم) لدى الشركة (18) مركز متخصص بإشراف طبّي وعلى يد كوادر سعوديّة متخصّصة في علم النفس والتربية الخاصة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ عبر تعبئة النموذج على الرابط التالي: http://bit.ly/3cw1a3f

Source wadhefa

