المتحدة للسيارات تعلن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى بكافة فروعها

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تعلن الشركة المتحدة للسيارات (وكيل دودج كرايسلر في المملكة) عن توفر وظائف شاغرة (للسعوديين والسعوديات) حملة الثانوية فأعلى، في مختلف فروعها حول المملكة بالمسميات والشروط التالية:

– محاسب

– استشاري مبيعات مركبات مستعملة

– استشاري مبيعات مركبات جديدة

– استشاري خدمات الصيانة

– استشاري مبيعات قطع الغير

– مشرف علاقات العملاء

– موظفة علاقات العملاء

– ممثلة خدمة عملاء

– ممثلة علاقات عملاء

– موظفة استقبال

– استشارية مبيعات

– ممثلة مبيعات هاتفية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى ويفضل الدبلوم أو البكالوريوس.

– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– اللباقة وحسن المظهر والقدرة على الإقناع.

– إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل الفعالة.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب منافسة.

– حوافز وبدلات.

– بيئة عمل جاذبة.

– استقرار وتدرج وظيفي.

نبذة عن الشركة:

المتحدة للسيارات (UMC) واحدة من أكبر شركات السيارات في السوق السعودي وأكبر موزع لشركة كرايسلر في الشرق الأوسط (كرايسلر ودودج وجيب ورام) يعمل لدى الشركة (1100) موظف من ذوي التدريب العالي وذوي الخبرة في (71) فرعاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية منها (24) معرض للمبيعات وخدمة العملاء و (37) مركزاً لخدمة ما بعد البيع.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/6/20 (الموافق 2021/2/2م) عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع ذكر مسمى الوظيفة المناسبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

