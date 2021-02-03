مركز توظيف غرفة الشرقية يعلن 30 وظيفة بقطاع البنوك للثانوية فأعلى

︎ :

.



يعلن مركز توظيف غرفة الشرقية عن توفر (30) وظيفة شاغرة للسعوديين بالمسميات (ممثل خدمة عملاء هاتفية) و (أخصائي تمويل تأجيري) في قطاع البنوك بكل من (الرياض، الدمام) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) برواتب تبدأ من (6,000) مع مزايا أخرى على النحو التالي:

1- ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 15 – للرجال والنساء – الرياض)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).

– لا يشترط الخبرة.

– أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

– اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل.

– أن يكون العمر بين 20 و 29 سنة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات.

– القدرة على تحمل ضغط العمل.

– التفرغ التام.

2- أخصائي تمويل تأجيري (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

– خبرة مناسبة في مجال مبيعات السيارات.

– أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل.

– أن يكون العمر بين 20 و 30 سنة.

– الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات.

– القدرة على تحمل ضغط العمل.

– التفرغ التام.

المزايا:

– العمل 6 أيام بالاسبوع (8 ساعات يومياً مقسم إلى فترتين) مع إجازة ليوم الجمعة (لوظائف أخصائي تمويل تأجيري)

– العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات يومياً) مع إجادة ليومي السبت والجمعة (لوظائف ممثل خدمة عملاء هاتفية)

– رواتب تبدأ من (6,000) شهرياً.

– عمولات شهرية.

– تأمين طبي للموظف وأفراد اسرته.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– إجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ عن طريق الروابط التالية:

– للتقديم على وظائف (ممثل خدمة عملاء هاتفية – الرياض): إضغط هنا

– للتقديم على وظائف (أخصائي تمويل تأجيري – الدمام): إضغط هنا

Source wadhefa

