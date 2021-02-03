مركز توظيف غرفة الشرقية يعلن 30 وظيفة بقطاع البنوك للثانوية فأعلى

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يعلن مركز توظيف غرفة الشرقية عن توفر (30) وظيفة شاغرة للسعوديين بالمسميات (ممثل خدمة عملاء هاتفية) و (أخصائي تمويل تأجيري) في قطاع البنوك بكل من (الرياض، الدمام) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) برواتب تبدأ من (6,000) مع مزايا أخرى على النحو التالي:
1- ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 15 – للرجال والنساء – الرياض)
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
– لا يشترط الخبرة.
– أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).
– اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل.
– أن يكون العمر بين 20 و 29 سنة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات.
– القدرة على تحمل ضغط العمل.
– التفرغ التام.
2- أخصائي تمويل تأجيري (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.
– خبرة مناسبة في مجال مبيعات السيارات.
– أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل.
– أن يكون العمر بين 20 و 30 سنة.
– الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات.
– القدرة على تحمل ضغط العمل.
– التفرغ التام.
المزايا:
– العمل 6 أيام بالاسبوع (8 ساعات يومياً مقسم إلى فترتين) مع إجازة ليوم الجمعة (لوظائف أخصائي تمويل تأجيري)
– العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات يومياً) مع إجادة ليومي السبت والجمعة (لوظائف ممثل خدمة عملاء هاتفية)
– رواتب تبدأ من (6,000) شهرياً.
– عمولات شهرية.
– تأمين طبي للموظف وأفراد اسرته.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– إجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ عن طريق الروابط التالية:
– للتقديم على وظائف (ممثل خدمة عملاء هاتفية – الرياض): إضغط هنا
– للتقديم على وظائف (أخصائي تمويل تأجيري – الدمام): إضغط هنا
Source wadhefa
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