مركز جنى يعلن وظائف إدارية للسعوديات حديثات التخرج في الدمام وجدة

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يعلن مركز بناء الأسر المنتجة – جنى (إحدى مبادرات سليمان الراجحي للتمويل التنموي) عن توفر وظائف إدارية (للسعوديات) حملة البكالوريوس في كل من (جدة، الدمام) على النحو التالي:

– منسقة إقراض ميداني (الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس (علم نفس، خدمة اجتماعية، تسويق) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– منسقة مشاريع ميدانية (جدة)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم إدارية، إدارة أعمال، خدمة اجتماعية، تسويق، قانون) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– ستكون الأفضلية لمن لديها خبرة سابقة في نفس المجال.

نبذة عن المركز:

تأسس مركز «جنى» في العام 2010م كأحد البرامج النوعية لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي، وهو مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات القروض الحسنة للسيدات لإنشاء مشاريع تجارية تضمن لهن تحسين مداخيلهن المادية، واحتلال موقع أكثر فعاليّة في المجتمع. وتكمن أهمية المركز باعتباره مشروعًا اقتصادياً بأبعادٍ اجتماعية يستهدف النساء – وخاصة فئة العاطلات عن العمل – وكل من ترغب بالعمل والإنتاج، من خلال تقديم خدمات الإقراض وترسيخ ثقافة الإنتاجية ومبدأ الاعتماد على الذات بما يضمن فرص عمل ذاتية لهن، مما يسهم في الحد من ظاهرتي: الفقر والبطالة بالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال مشاريع فعّالة ومُجدية مدرة للدخل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة وإسم المدينة في عنوان الرسالة.

Source wadhefa

