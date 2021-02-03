مستشفى الملك خالد للعيون يعلن وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء

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يعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن توفر وظائف صحية وإدارية (للرجال والنساء) لحملة البكالوريوس مع الخبرة، حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي جودة (Quality Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (صيدلة، تمريض، علوم طبية تطبيقية، إدارة مستشفيات) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات (إدارية أو صحية) في القطاع الصحي.

الوصف الوظيفي: مسؤول عن أنشطة وبرامج تحسين الجودة على مستوى المستشفى وإجراء دراسات ومشاريع خاصة بالجودة تحت إشراف مدير الجودة.

– منسق تقييم الاستخدام (Utilization Review Coordinator)

المتطلبات: بكالوريوس (تمريض، صيدلة، علوم طبية تطبيقية) مع تصنيف هيئة التخصصات الصحية وخبرة في (الجودة أو الإدارة أو خبرة سريرية) لا تقل عن 4 سنوات.

الوصف الوظيفي: إجراء وتوثيق الدراسات المتعلقة بأهلية القبول وتقديم الرعاية والدراسات الأخرى التي تفي بمعايير الفحص المحددة مستقبلاً وتطوير معااير المراقبة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون، عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والأبحاث في طب العيون، وفي 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ولكن الملك خالد رحمه الله وافته المنية قبيل الانتهاء من بناء المستشفى والذي افتتحه رسمياً خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في نوفمبر من عام 1983م، والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ (الموافق 2021/2/2م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/3gGugMS

Source wadhefa

