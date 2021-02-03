بالفيديو.. شاحنتان تتسابقان على طريق بجدة.. و«المرور» يتدخل

تفاعل المرور السعودي، مع بلاغ قدمه أحد قائدي المركبات، بشأن قيام قائدي شاحنتين بالتسابق على طريق في جدة، مؤكدًا تطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن.

تعود تفاصيل البلاغ الموثق بمقطع فيديو، إلى تجاوز قائدي الشاحنتين السرعة النظامية المقررة، وتعريض السيارات والمارة للخطر ليلًا، وذلك على طريق الملك عبد الله في جدة، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

وقال «المرور السعودي»؛ ردًا على صاحب البلاغ: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».