أخبار السعودية اليوم..  تعليق دخول القادمين للسعودية من 20 دولة مؤقتًا.. و5 مناطق تتصدر «إصابات كورونا»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية بتعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة (باستثناء المواطنين، الدبلوماسيين، والممارسين الصحيين وعائلاتهم)، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من الساعة 9 من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 3 فبراير الجاري، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، وإلى التفاصيل:

تعليق دخول القادمين للسعودية من 20 دولة مؤقتًا.. والداخلية: استثناء 3 فئات وعائلاتها

قررت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة (باستثناء المواطنين، الدبلوماسيين، والممارسين الصحيين وعائلاتهم)، مؤقتًا، وتشمل قائمة الدول التي أعلنتها وزارة الداخلية: الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان، ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة، ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

«النيابة العامة»: غرامات تصل لـ10 ملايين ريال لمتداولي المواد الغذائية الضارة

حظرت النيابة العامة تداول المواد الغذائية الضارة بالصحة، سواء أكانت خامًا، أم طازجة، أم مصنعة، أم شبه مصنَّعة، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال، وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك».

5 مناطق سعودية تتصدر حصيلة «الإصابات الجديدة» بفيروس كورونا

تصدرت 5 مناطق بالمملكة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الـ «24» ساعة الماضية، فيما وصل المعدل اليومي للإصابات 310 حالات، تصدرته منطقة الرياض بتسجيل 131 حالة، وجَّه الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين «نداءً عاجلًا»، للجميع حاثًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

«الصحة»: 310 إصابات جديدة بكورونا و 4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (310) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368639) حالة، من بينها (2146) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (375) حالة حرجة، كما تم تسجيل (271) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360110) حالات.

وزارة الصحة تحذر: سنتعامل بجدية مع مظاهر إهمال إجراءات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إننا نسجل أرقامًا مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مستشهدًا بمظاهر «تستوجب التعامل معها بجدية»، وقال «العبد العالي»، عبر تويتر، «لا تجامل على حساب صحتك.. نسجل أرقامًا مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وقد رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية؛ للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي بإذن الله».

«النمر» يوجِّه «نداءً عاجلًا» بسبب 3 إجراءات وقائية من كورونا

وجَّه الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين «نداءً عاجلًا»، للجميع حاثًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقال النمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نداء عاجل للجميع (يجب الالتزام) بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين».

«الجوازات السعودية»: صلاحية الزيارة المتعددة تبدأ من تاريخ الإصدار

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية الزيارة المتعددة تحتسب من تاريخ إصدارها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من الدخول، علمًا بأنه تحسب صلاحية الزيارة المتعددة من تاريخ الإصدار، غير ذلك يرجى مراجعة الجهة المصدرة للتأشيرة».

«طقس الأربعاء»: 5 مناطق سعودية تتأثر بأمطار رعدية ورياح

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ليلًا على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والجوف.

خريطة المناطق المتأثرة بـ«الأمطار» المرتقبة خلال ساعات

قال المختص في التوقعات بالمركز الوطني للأرصاد، عبد الله أبو هيلة: إن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة تبدأ مساء اليوم وتكون شدتها وغزارتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال لمستغلي الأطفال في التكسب والشهرة

حذَّرت هيئة حقوق الإنسان من استغلال الأطفال في التكسب المالي أو الشهرة؛ اعتدادًا بأن ذلك الفعل جريمة تعاقب عليها أنظمة المملكة، وقالت: «إنها ترصد بشكل مستمر بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم، وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي، بينما تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل».

رسميًا.. تغريم المنشآت المتعاملة بـ«الفواتير اليدوية» بعد 4 ديسمبر

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنَّ الفواتير المكتوبة بخطّ اليد بعد تاريخ 4 ديسمبر 2021م لا تعتبر فواتير إلكترونية، وتعرض المنشأة للغرامات حسب لائحة الفوترة الإلكترونية، وأضافت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يعني أن الفواتير المكتوبة باليد لن تقبل بعد دخول الفوترة الإلكترونية حيِّز التنفيذ، وستتعرض المنشأة التي لا تلتزم بذلك للغرامات ويمكن الإبلاغ عنها وقت الإلزام حال عدم تطبيقها للنظام في 4 ديسمبر 2021م.

«عطاء».. إعلان اسم الحالة المطرية المرتقبة على عدة مناطق سعودية

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