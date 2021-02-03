السعودية اليوم / مصر تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 521 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 167013 حالةً من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها، و 9407 حالات وفاة.

// انتهى //

02:18ت م

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القاهرة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووفاة 47 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 167013 حالةً من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها، و 9407 حالات وفاة.// انتهى //02:18ت م0242

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