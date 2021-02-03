السعودية اليوم / موريتانيا تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس بلغ 16689 إصابةً, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات و423 حالةً.

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01:58ت م

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نواكشوط 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس بلغ 16689 إصابةً, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات و423 حالةً.// انتهى //01:58ت م0240

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