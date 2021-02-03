السعودية اليوم / البرازيل تسجل 54096 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت البرازيل 54096 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9283418 إصابةً, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 226309 حالات وفاة.

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01:57ت م

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برازيليا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت البرازيل 54096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1210 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9283418 إصابةً, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 226309 حالات وفاة.// انتهى //01:57ت م0239

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