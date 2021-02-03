شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9 ملايين دولار.. برامج لدعم أطفال الروهينجا وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الاتصال المرئي، أمس الأول، مذكرة مساهمة مالية تشتمل على مشروعين مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم الصندوق الإسلامي العالمي للأعمال الخيرية للأطفال بقيمة 9 ملايين و162 ألف دولار. وسيجري بموجب المذكرة التي وقّعها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ د. بندر حجار، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» هنريتا فور، دعم الخدمات الصحية والتغذوية من خلال الرعاية الصحية الأولية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش بالشراكة مع منظمة اليونيسف، يستفيد منها 130 ألف فرد. ويهدف الدعم لتوفير الخدمات الصحية الأولية لـ 110.000 طفل دون سن الخامسة، و20.000 من الحوامل والأمهات حديثات الإنجاب، وتوفير الرعاية الصحية لـ 150 حالة ولادة، إلى جانب تدريب 150 طبيبًا و100 ممرضة على تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ودعم الخدمات اللوجستية لـ13 مرفقًا صحيًا في مخيمات اللاجئين الروهينجا، وعلاج حالات سوء التغذية للأطفال.

وسيجري بموجب المشروع الثاني تحسين التغطية باللقاحات والخدمات الصحية للأطفال دون سن الخامسة بمحافظات بلوشستان، وخيبر بختونخوا، والبنجاب في باكستان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، يستفيد منها مليون و368 ألف فرد، وذلك ضمن حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق. ويهدف المشروع إلى دعم التحصين الروتيني الذي يُعد أحد أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة للحد من وفيات الرضع، من خلال تقديم الدعم لأكثر من 295 منشأة صحية بالمستلزمات الطبية وأنظمة التبريد والمولدات الكهربائية، وتوفير وسائل الحماية الشخصية لأكثر من 3.500 كادر صحي.

وأعرب «الربيعة» عن سعادته بالشراكة المميزة بين المركز والصندوق لدعم المحتاجين في شتى بقاع الأرض.