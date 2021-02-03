شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يفتتح ندوة «خدمة المعتمرين خلال الجائحة» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الأحد القادم، ندوة «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا »، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بعد. ويلقي خلال هذه الندوة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس كلمة بعنوان «جهود الرئاسة في تمكين المعتمرين والزائرين من أداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات».

كما سيلقي وزير الصحة د. توفيق الربيعة كلمة بعنوان «الخدمات الصحية في الحرمين الشريفين عناية فائقة ورعاية كريمة»، أما كلمة وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن فعنوانها «التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية ودورها في تسهيل العمرة والزيارة»، ثم كلمة مدير الأمن العام الفريق أول الركن خالد الحربي بعنوان «تكثيف الاحترازات الوقائية والجهود الأمنية لعمرة آمنة وزيارة مطمئنة»، بينما يقدم الندوة عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية د. سليمان العيدي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- خلال الجائحة العالمية «كورونا»، من خدمات وجهود في خدمة المعتمرين والزائرين للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والمحافظة على سلامتهم، وما قامت به الجهات المسؤولة من إجراءات احترافية وأنظمة وقوانين لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين.