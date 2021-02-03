شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق دخول القادمين للمملكة من 20 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة الداخلية تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من: «جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان»، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ«14» يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القرار جاء وفقا للبيان الصادر بتاريخ 29/5/1442هـ الموافق 13/1/2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد «COVID 19»، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومنع دخوله وانتشاره. ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة.

وأوضح المصدر أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول يكون خلال الـ «14» يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة. ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء اليوم الأربعاء.