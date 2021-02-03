شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إستراتيجية جديدة لمعاهد «الإمام محمد بن سعود» العلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. أحمد العامري، الخطة الإستراتيجية الجديدة لشؤون المعاهد العلمية، متضمنة رؤية ورسالة ومحاور وأهدافا ذكية ومبادرات ريادية نوعية لتحقيق ما يطمح إليه الميدان التربوي، وفق معايير التميز المؤسسي ومؤشرات الأداء المعتمدة، والمتابعة في رصدها في الميدان.

وشملت الخطة الإستراتيجية تطوير كافة الجوانب التعليمية والإدارية والإشرافية والتجهيزات الدراسية والبيئة التعليمية لتعطي المنهج والمعلم والطالب والبيئة المدرسية احتياجاتها، لتكون بداية انطلاق نقلة نوعية جديدة في المعاهد العلمية المنتشرة في كافة أرجاء الوطن.

وأوضح وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية د. عبدالله بن ثاني، أن أهداف خطة المعاهد العلمية الإستراتيجية «الجديدة» صيغت وفق الرؤية الطموحة، لتنبثق -من تلك الأهداف- عدة مبادرات نوعية ستنقل المعاهد العلمية نحو التنافسية والتميز في مجال التعليم العام والمناهج الدراسية ودعم الأنشطة والبرامج الطلابية، لصياغة من خلالها بيئة مناسبة للموهوبين والمبدعين والتميز في التعليم النوعي الخاص بهذه المعاهد منذ إنشائها.

وأكد أن غايات الخطة تتمحور في: إيجاد مخرجات تعليمية تنافسية مؤهلة معرفيا ومهاريا تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، تطوير البيئة التعليمية والرقمية، تطوير الموارد البشرية، لرفع كفاءة الأداء، تشجيع الطلاب على ريادة الأعمال، وثقافة الادخار، تحقيق أعلى معايير الجودة، للحصول على الاعتماد المدرسي، وتحقق التنمية المستدامة، بناء شراكات وإسهامات مجتمعية ووطنية فاعلة، تحقيق تميز مؤسسي يحقق كفاءة في الإنفاق وفاعلية في الأداء، إيجاد موارد مالية مستدامة وكفاءة إنفاق من خلال حوكمة الاستثمارات وتنويعها، دعم قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني.