اخبار السعوديه

إجراءات وقائية مشددة بـ«تعليم عسير»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية مشددة بـ«تعليم عسير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طبّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الإجراءات الاحترازية والوقاية من الموجة الثانية لفيروس في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس. وشكلت الإدارة فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وتكثيف عمليات الفرز الحراري في مدخل الإدارة، إضافة إلى الخطة الإعلامية التي تنفذها إدارة الإعلام والاتصال لنشر الثقافة الوقائية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا