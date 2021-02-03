شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الفعاليات والمهرجانات بـ «نجران» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أمس، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءا بتعليق مجلس سموه الأسبوعي «الإثنينية». ويأتي هذا التوجيه لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة. وطالب سموه الجهات المعنية بتكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظاما ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية، والعمالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص. وتضمن توجيه سموه إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها خلال الأسبوعين الحالي والقادم، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين «بارقة»، وندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة رياضية، ومسيرة الدراجات النارية.