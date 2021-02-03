شكرا لقرائتكم خبر عن بكالوريوس كهرباء وشبكات حاسب بـ«تقنية جازان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت مؤسسة التدريب التقني والمهني، برنامج البكالوريوس في تخصصي «الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب» بالكلية التقنية للبنين بجازان، في الفترة المسائية. وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان م.فوزي رضوان، أن برنامج البكالوريوس في تخصصي «الكهرباء، ودعم أنظمة شبكات الحاسب» يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات الأكثر طلبا والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن التقديم سيكون اعتبارا من مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ.