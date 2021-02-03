شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية الحوار» تواجه السلوكيات السلبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناقش أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن «بعد» اليوم، فن تحويل السلوكيات السلبية إلى إيجابية، وذلك ضمن برنامج «حوار مع مستشار».

ويستضيف اللقاء المدرب في مجال تطوير الذات د. علوي عطرجين والذي يتناول عددا من مسببات السلوك السلبية، والعوامل التي تساعد على التخلص منها، كما يستعرض العوامل التي تسهم في تعزيز الروح الإيجابية، والتخلص من السلوكيات السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية. يذكر أن برنامج «حوار مع مستشار» يقام كل أسبوعين مرة عن بعد للرجال والسيدات في الساعة 8 مساء، ولمدة ساعة ونصف الساعة.