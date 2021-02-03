شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 464 منظارا بمجمع الملك عبدالله في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُجريَ في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 464 فحص منظار ما بين تشخيصي وعلاجي للجهاز الهضمي، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2020م.

وأوضحت «صحة جدة» أن هذه الفحوص تنوعت بين فحوص تشخيصية وفحوص علاجية للحالات الطارئة النازفة، وبينهم الفحص المبكر لسرطان القولون واستئصال اللحميات وتركيب أنبوب للتغذية عن طريق جدار المعدة لمرضى المجمع الطبي والحالات القادمة المحولة بالتنسيق الطبي من المستشفيات العامة الأخرى التابعة للمنظومة الصحية الطبية لوزارة الصحة بمحافظة جدة.

يذكر أن المجمع أجرى، مؤخرا، 106 فحوصات منظار بين تشخيصية وعلاجية وتركيب أنبوب تغذية عن طريق جدار المعدة، وأخرى تصل للأمعاء الدقيقة يؤخذ عن طريقها علاج الشلل الرعاش، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لعيادات الجهاز الهضمي والمناظير الخارجية لتصبح 7 عيادات جهاز هضمي ومناظير أسبوعياً مع البدء في إجراءات إضافة عيادة متخصصة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابي والتقرحي المزمن.