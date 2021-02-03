شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 142 ألفا ضد «الإنفلونزا الموسمية» في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع الأحساء الصحي، عن استفادة أكثر من 142 ألف مواطن ومقيم من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بعد مضي أربعة أشهر من انطلاقتها.

وبلغ عدد المستفيدين في النطاق الشمالي 37603 مستفيدين، وفي النطاق الشرقي 29045 مستفيدا، في حين بلغ عدد المستفيدين في النطاق الأوسط 19703، وفي النطاق الجنوبي 21288.

يذكر أن الحملة عملت على تطعيم المستفيدين في جميع مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات لضمان وصول اللقاح لأكبر شريحة من المستفيدين دون عناء، وتم تنظيم عدة حملات مجتمعية في أماكن متفرقة كالجهات الحكومية والأهلية والأماكن السياحية والترفيهية.

فيما كرم الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي د. خالد الملا، فريق عمل مركز «دايبتر» الأحساء، وذلك نظير جهودهم المتميزة في خدمة المستفيدين خلال العام 2020.

واطلع الملا على أبرز الإنجازات والإحصائيات التي تحققت خلال السنة الأولى من افتتاح المركز، وتضمنت الإنجازات خدمة أكثر من 2000 مستفيد، وأكثر من 680 مريضا في منازلهم باستخدام تقنية الرعاية عن بعد، ورصدت إحصائيات المركز انخفاض السكر التراكمي لجميع المرضى المستفيدين من خدماته، والتحسن الكبير في هبوط السكر المفاجئ للمرضى من 130% إلى 9.9%.

إضافة إلى ذلك، انخفض معدل دخول المرضى للمستشفى بمعدل أقل من 0.05% لثلاثة مرضى، من أصل 522 مريضا، وتحقيق نسبة 100% لرضى المرضى والمستفيدين من خدمات المركز.

يذكر أن مركز «دايبتر» الأحساء المتخصص في علاج ومتابعة مرضى السكر النوع الأول للأطفال يقع مقره الأصلي في أوروبا، ويعد أحد أكبر المراكز المتخصصة في مرض السكري، ويستهدف تقليل عبء ومضاعفات مرض السكري من النوع الأول على المرضى وأسرهم من خلال الرعاية الذاتية وتقديم تجربة غير إكلينيكية تقوم بقياس وتتبع النتائج وتحليلها لكل مريض، وتوفير دعم الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.