شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 مخيما عشوائيا غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام 23 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، ضمن حملات البلدية المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوّه البصري.

وواصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهّرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.

وكثفت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية جولاتها الميدانية على البسطات العشوائية وتأجير ألعاب الأطفال غير النظامية بالحدائق العامة منعا لتفشي فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.