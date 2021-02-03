شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 22 منحة سامية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت القرعة العلنية للمواطنين أصحاب منح الأوامر السامية المدرجة أسماؤهم بالإعلان وهم 22 مواطنا، بمقر استراحة البلدية بمحافظة النعيرية. فيما ألزمت البلدية جميع الحضور بالتقيد بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وفي سياق آخر، واصلت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات وقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية والتفتيشية على المطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، ومدى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت إدارة الخدمات ممثلة في مراقبي قسم النظافة تابعت أعمال الشركة المسؤولة عن مشروع رفع والاستفادة من السيارات التالفة والهياكل بكافة أحياء ومداخل المحافظة ووضع الملصقات على السيارات المهملة والتالفة والهياكل لإزالتها خلال ٧ أيام.