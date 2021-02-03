شكرا لقرائتكم خبر عن «عقد نظافة» يستهدف 9 آلاف مزرعة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد مبارك، في مقر المؤسسة، مشروع نظافة ونقل وإزالة المخلفات الزراعية ونظافة الواحة، في مكتب المنصورة التابع لفرع محافظة الأحساء، وذلك بحضور نائب الرئيس للعمليات م. عبدالعزيز الرشود، وعدد من قياديي المؤسسة.

ويشمل العقد المواقع الزراعية تحت نطاق مكتب المنصورة ليخدم قرابة تسعة آلاف مزرعة، ووجهت المؤسسة جميع المزارعين ورواد الواحة الزراعية بأهمية المحافظة عليها، ورمي المخلفات الزراعية في الحاويات المخصصة لذلك.

من ناحيته، كشف مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للري هشام الثنيان، أن وحدة الإشراف الميداني بالمكاتب الميدانية، «المنصورة، الحارة، جليجلة» التابعة لفرع الأحساء، وكجهة مشرفة على نظافة الواحة الزراعية، تتابع مقاول مشروع إزالة ونقل المخلفات، بالإضافة إلى متابعة مَنْ يرمون تلك المخلفات في غير مواقعها المخصصة، ويتم تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمؤسسة تجاهه، مضيفًا: «إن ذلك يأتي ضمن جهود المؤسسة للحد من التشوه البصري بالواحة، حيث بلغ مجموع الأنقاض، التي تم رفعها لعام 2020م 1035551م3، وكذلك تم رفع الحيوانات النافقة بعدد 1098».