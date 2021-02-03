شكرا لقرائتكم خبر عن «مراجع» شرطا لدخول «نقل الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أعماله في إعادة دهانات طريق «الدمام - الرياض» السريع، وتركيب لوحات إرشادية وحواجز معدنية في معبر الجيشية، وذلك ضمن أعمال الصيانة العادية لرفع مستوى السلامة المرورية.

وأنهى فرع النقل أعمال الكشط وإعادة السفلتة على طريق أبو حدرية، وتحديدًا بعد كوبري صفوى المطار، باتجاه الدمام، بطول 14.5 كيلو متر، وتم فتح حركة السير أمام المركبات، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وكانت وزارة النقل قد بدأت صيانة طريق الملك فيصل الساحلي، بطول 7 كيلو مترات، في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية، إضافةً إلى أعمال إزاحة الرمال المتجمّعة على سطح الأسفلت نتيجة العواصف الرملية بطريق «الرياض - الدمام»، ضمن أعمال الصيانة العادية.