شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بإنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ضرورة متابعة سير المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام، والحرص على إنجازها، وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على جودة التنفيذ ومتابعة المقاولين؛ للتأكد من تطبيقهم المعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع.

وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة الخامس عشر، في ديوان الإمارة، أمس، عبر الاتصال المرئي، ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، قائلًا: «هناك ارتفاع في أعداد الإصابات على مستوى العالم ونحن جزء من هذا العالم، ويجب أخذ الحيطة وعدم التراخي حتى لا تتفاقم المشكلة كما يحدث في الكثير من دول العالم».

وأهاب سموه بالجميع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التساهل، وتطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام مع كل من يخالف التعليمات، سائلًا الله -عز وجل- أن يرفع عنا هذا البلاء وتعود الحياة لطبيعتها.

من ناحيته، أوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة م. بندر السبيعي، أن المجلس اطلع على الميزانيات الواردة من الجهات الخدمية بالمنطقة، وكذلك المواضيع التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة، واعتمد عدة توصيات.