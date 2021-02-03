شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح «جهود السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يفتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، (الأحد) القادم، ندوة (جهود السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا )، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عند بعد.

ويلقي خلال هذه الندوة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس كلمة بعنوان (جهود الرئاسة في تمكين المعتمرين والزائرين من أداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات)، كما سيلقي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة بعنوان (الخدمات الصحية في الحرمين الشريفين.. عناية فائقة ورعاية كريمة). أما كلمة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن فعنوانها (التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية ودورها في تسهيل العمرة والزيارة)، ثم كلمة مدير الأمن العام الفريق أول الركن خالد الحربي بعنوان (تكثيف الاحترازات الوقائية والجهود الأمنية لعمرة آمنة وزيارة مطمئنة)، ويقدم الندوة عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية الدكتور سليمان العيدي.

من جهة اخرى، رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة (المستشفى العام بسعة 500 سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة 500 سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 246 سريرا) إلى مدينة طبية، وموافقة المقام الكريم على تسميتها «مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة»، لتكون إضافة مميزة للخدمات الصحية التي تُقدم للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد أن هذه الموافقة الكريمة تجسد اهتمام الدولة المتواصل مُنذ تأسيسها، وتُبرز حرص خادم الحرمين الشريفين على مواكبة منطقة المدينة المنورة للرعاية الطبية التي تشهدها مدن ومحافظات وقرى المملكة في هذا العهد الميمون.