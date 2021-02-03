شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغابون وقطان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل رئيس جمهورية الغابون الرئيس علي لونجو أونديمبا، بالمقر الرئاسي، أمس (الثلاثاء)، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان. ونقل الوزير قطان، للرئيس أونديمبا خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لهما، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

كما جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الوزير قطان، لقاءً وجلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية الغابون بكوم موبيلي بوباي، في مقر وزارة الخارجية بالغابون. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.