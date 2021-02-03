شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين لتر زمزم للمعتمرين وزوار المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٨ ملايين لتر ماء زمزم على المعتمرين وزوار المسجد الحرام، منها مليون لتر موزعة داخل 5 ملايين عبوة ماء زمزم، و7 ملايين لتر عن طريق الإسطوانات.

وقامت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، بتوزيع عبوات ماء زمزم للفئات المسموح لها بالعمرة والصلاة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

وتكثف الإدارة الاحتياطات الوقائية منذ بداية الجائحة بسحب حافظات ماء زمزم، وإغلاق الخزانات والمشربيات احترازيا واستبدالها بعبوات وإسطوانات محمولة، وبلغ عدد العبوات الموزعة من بداية الجائحة إلى السماح بعودة العمرة والصلاة في المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة للعام الماضي مليون عبوة، بينما تجاوز عدد العبوات الموزعة 4 ملايين عبوة أثناء عودة العمرة والصلاة التي بدأت من منتصف شهر صفر للعام ١٤٤٢، ويعادل حجم العبوة الواحدة (٢٠٠مل)، لتصل كميات الماء الموزعة داخل العبوات إلى مليون لتر.

وأما عدد اللترات في الإسطوانات التي يحملها العاملون في سقيا المعتمرين فقد وصل منذ عودة المعتمرين والمصلين إلى 7 ملايين لتر.