شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية» تمهل صوالين التجميل سنتين للانتقال إلى شوارع تجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقل المحلات إلى شوارع تجارية. جاء ذلك وفق حزمة من التعديلات على لائحة قطاع التزيين النسائي أبرزها أنه يمكن إضافة عدة أنشطة لنشاط التزيين النسائي مع استخراج رخصة لكل نشاط على حدة، على أن تتوفر كافة اشتراطات كل نشاط مثل التصوير، البيع بالتجزئة للعطورات، مستحضرات التجميل، البخور، البيع بالتجزئة للكماليات ذات العلاقة بالنشاط، إكسسوارات الملابس ومحلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، على ألا تقل مساحة النشاط عن 24 مترا، وأن يكون موقع النشاط على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري، مع منع مزاولة النشاط بعد الساعة الـ11 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح خاص، ومراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتشغيل النساء خلال فترة الليل.

وتهدف التعديلات إلى وضع قواعد تنظيمية لضبط ممارسة نشاط التزيين النسائي، والتسهيل على العميلات لفتح عدة أنشطة في موقع واحد، ومنح المزيد من فرص العمل. وأبلغت مشرف بلديات الوسط وإدارة الرقابة النسائية في أمانة محافظة جدة أماني محمود "الخليج 365" أن إجمالي صوالين التجميل التي اطلعت على اللائحة بلغ ٢٩١ صالون تجميل في محافظة جدة، مشيرة إلى أن التعديل يأتي بهدف تنظيم المدينة، وحفاظا على خصوصية الأحياء السكنية.