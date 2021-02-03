شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: تدشين أول مدرسة لتعليم قيادة المركبات للسيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أول مدرسة «تطوير» لتعليم قيادة المركبات للسيدات في عسير حسب الموعد المحدد، امتدادا لما تم الإعلان عنه في 9 ديسمبر الماضي، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي وعدد من القيادات الأمنية، وسيدات المجتمع.

وتجول أمير منطقة عسير على مرافق المدرسة النموذجية، التي تحتوي على مبنى رئيسي متكامل الخدمات، وميدان متسع، وتقع على طريق الملك فهد، الذي يربط محافظة خميس مشيط وأبها، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع.

وكانت سيدات من عسير ينتظرون بفارغ الصبر، تدشين المدرسة لتعليم القيادة وللحصول على رخص نظامية ليتمكن من السير بمركباتهن بكل أريحية. ويتوقع أن تشهد المدرسة النموذجية إقبالا كبيرا من سيدات عسير؛ نتيجة الأعداد الكبيرة التي كانت تطالب بافتتاحها. يُذكر أن "الخليج 365" قد نشرت في فترات سابقة، خلال الأعوام الماضية وبعد صدور القرار التاريخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بالقيادة، مواد صحفية تتضمن مطالبة سيدات عسير بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة النسائية، فيما تابعت مراحل إنشائها حتى تم تدشينها.