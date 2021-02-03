وزارة التعليم تعتمد «خطة ثلاثية» لتعزيز الصحة العامة بالمدارس

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التعليم، شرعت في تطبيق خطة عمل شاملة؛ لتعزيز صحة طلاب المدارس والوقاية من المخاطر الصحية.

وتشمل خطة وزارة التعليم برنامج «الفحص الاستكشافي»، عبر حث أولياء أمور طلاب الصفين الأول، والرابع الابتدائيين على التسجيل في تطبيق «موعد»، تحت مسمى الفحص الاستكشافي في المراكز الصحية، مع الالتزام بالموعد المحدد، والإجراءات الوقائية.

كما تتضمن خطة وزارة التعليم برنامج فحص اللياقة للطلبة المستجدين، من خلال إبلاغ وحث أولياء أمور طلاب الصف الأول الابتدائي على زيارة المراكز الصحية بعد الحجز من خلال تطبيق «موعد»؛ لإجراء فحص اللياقة لهم لدخول المدرسة وتوجيه أولياء الأمور لاستكمال التطعيمات غير المستكملة أثناء زيارة المركز.

أما الجزء الثالث من خطة وزارة التعليم فيتم من خلال برنامج إدارة الحالات، عبر توجيه المدارس بإبلاغ المرشدين الصحيين بحصر ومتابعة الطلاب المستكشف لديهم مشكلات صحية، وإحالتهم للجهات الصحية لاستكمال إجراءات الخطة العلاجية.

جاء ذلك؛ بناء على التعميم الإلكتروني الوارد من وكيل وزارة التعليم ضمن جهود الوزارة لتعزيز صحة طلاب المدارس والوقاية من المخاطر الصحية واعتماد خطة برامج الصحة المدرسية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام ١٤٤٢، بما يتلاءم مع الظروف الحالية وتفعيلها من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية للفئة المستهدفة.

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