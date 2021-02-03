بالريال..  القيمة المالية لغرامات مخالفة الاجراءات الاحترازية

أعادت أمانة محافظة جدة، تجديد التذكير بغرامات وعقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وشاركت أمانة جدة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» أوضحت فيه الغرامات المحددة للمخالفات مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «المخالفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا».

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة هي كالتالي:

5000 ريال سعودي عقوبة مخالفة تجمع فئة العمال 5 أشخاص فأكثر.

5000 ريال عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري.

10000 ريال عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.

10000 ريال عقوبة مخالفة التجمع العائلي لأكثر من 50 شخصًا.

15000 ريال عقوبة التجمع غير العائلي 50 شخصًا.

40000 ريال عقوبة مخالفة التجمع لأغراض اجتماعية لأكثر من 50 شخصًا.

وحثت أمانة جدة، الجميع على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لعدم التعرض للغرامات المقررة وللحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وأعاد الحساب الإلكتروني الرسمي لأمانة جدة، نشر تغريدة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل والتي كتب فيها «حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا؛ وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها».

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