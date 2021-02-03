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بالريال..  القيمة المالية لغرامات مخالفة الاجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - أمانة جدة أعادت التذكير بها

أعادت أمانة محافظة جدة، تجديد التذكير بغرامات وعقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة المستجد «COVID-19».

وشاركت أمانة جدة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» أوضحت فيه الغرامات المحددة للمخالفات مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «المخالفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا».

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة هي كالتالي:

5000  ريال سعودي عقوبة مخالفة تجمع فئة العمال 5  أشخاص فأكثر.

 5000 ريال عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري.

10000  ريال عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.

10000  ريال عقوبة مخالفة التجمع العائلي لأكثر من 50  شخصًا.

15000  ريال عقوبة التجمع غير العائلي 50  شخصًا.

 40000 ريال عقوبة مخالفة التجمع لأغراض اجتماعية لأكثر من 50  شخصًا.

وحثت أمانة جدة، الجميع على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لعدم التعرض للغرامات المقررة وللحفاظ على سلامة وصحة الجميع. 

وأعاد الحساب الإلكتروني الرسمي لأمانة جدة، نشر تغريدة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل والتي كتب فيها «حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا؛ وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها». 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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